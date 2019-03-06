AOA取消5月日本粉丝见面会！FNC表示：「由於艺人们的原因，希望粉丝能谅解！」
明星 2019年3月6日 星期三13:54 Yuan
AOA原订5月在日本举行《AOA 1st Fanmeeting in Japan Home Home Party》粉丝见面会。
但昨日在日本官网公告：「原订5月2日举行的AOA日本粉丝见面会已全面取消，取消日本粉丝见面会是由於艺人们的原因，希望粉丝们能够谅解。」
这更让不少粉丝担心表示：「突然间这是怎么了」、「难道要解散了吗」等等。AOA在草娥2017年推出后，去年5月以六人形式回归，发表了迷你专辑《Bingle Bangle》，同名主打歌在各大音源榜上取得不错的成绩，今年是否会再回归，也备受关注。
虽然目前AOA没有团体活动，但成员们各自展开了活动，珉娥日前出演Naver TV《风磬》；惠晶出演Naver TV《爱情病也可以返还吗?》；而智珉也陆续出演《RM》、《白种元的胡同餐馆》和《守美家小菜》等综艺；雪炫确定出演JTBC新古装剧《我的国家》；而小分队「AOA Cream」酉奈、惠晶和澯美日前也到越南岘港拍摄新综艺。
（图：aoa-official.jp、FNC、各节目、KSD）
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