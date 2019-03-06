国民三胞胎3月成为小学生啦！爸爸宋一国：他们块头大，好害怕3人去打群架XD

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什么？ 宋家三胞胎已经大到上小学了？ 姨母粉难以相信啊。

一直活跃在我们表情包界的宋家三兄弟想必大家都不陌生。 圆圆的脸蛋，超可爱的小表情，一时间圈粉无数。 看过这三个小家伙的人，大概都会喜欢上他们吧。 自从他们离开《超人回来了》之后，爸爸宋一国也经常透过个人SNS公开三胞胎的新照，满足一众关注三胞胎的姐姐粉和姨妈粉。



爸爸公开了三胞胎的近况，让儿子为自己的新话剧《大屠杀之神》宣传，三人用五行诗剧名作诗，依次表示：大发了，翘首期盼！ 活到现在还是第一次看这么有趣的话剧，千万不要疑惑，一定会让你尽兴。 录影中三胞胎明显长大了不少，连声音都成熟起来，不再是软萌的小奶音，而是小小少年的声音。



在 Instagram 查看这篇帖子 1958 (@songilkook) 分享的帖子 ・ PST 2019 年 2月 14 日 下午 6:53

回归舞台的宋一国在接受采访时就表示三胞胎已经到了上小学的年纪了，还记得他们上幼稚园时，因为和爸爸分开而难过伤心大哭的模样吗？ 已经是小学生的三胞胎和之前完全不同了，宋一国称：「最让我担心的是他们的个头，男生在上学期间有时候也会因为大块头引起不必要的关注。 有人会说比起挨打倒不如去打人，但现在这个社会早就变了，挨打反倒更轻松。 很担心他们三个在哪儿打群架。 」

对於对三胞胎的教育问题，宋一国也有不同的想法，他说：「我和我太太完全不同，我是全校倒数第一，很不希望给孩子们任何压力。 」

「图：宋一国IG」

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