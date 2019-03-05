韩国网友剪辑「请给你的栋旭投票吧」：《PRODUCE_X101》决赛一位C位出道李栋旭！

韩国网友剪辑「请给你的栋旭投票吧」：《PRODUCE_X101》决赛一位C位出道李栋旭！

综艺   2019年3月5日   星期二08:50   Yuan   40

在昨日，《PRODUCE_X101》进行首次录制，继张根硕、BoA、李升基后，李栋旭成为新任「国民制作人」。

消息一公开后，让不少网友直呼：「可以直接Pick李栋旭吗」、「李栋旭肯定是毫无疑问的center啊」、「想看他一起跳舞」、「决定要来追节目了」等等。甚至有网友表示介绍词要改成：「国民制作人们，这里有101只鱿鱼！」

还有韩国网友找出来之前「请给你的栋旭投票吧」的影片，是《PRODUCE 101》中的名次出现的画面，再配上李栋旭各种帅气、可爱的样子，大家看完想要投票给他了吧？


还有网友找出了李栋旭在粉丝签名会上，头上被粉丝戴上各种可爱的头饰、花环等。虽然他嘴巴说著：「呀！我是爱豆吗？」但还是乖乖戴上，甚至还挂了「即使所有答案都是错的，但是脸蛋不会错」，但...也非常符合了（笑）！

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另外，《PRODUCE_X101》预计在4月播出，大家到时候可以期待一下播出啦！


（图：TVDaily、推特＠kentimmyjhonny、Logo、tvN）

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留言/评论
  • 周祐諼
    朱宣霓直接我的1 pick😂
    41分前
  • Ivy Pak
    Jori Kiu 請你原地C位出道😂
    2小时前
  • Jia Yi
    Ngam Ysl ４月开播咧 你要留在这里和我一起看吗？😂
    1小时前
  • 汶娜 シ
    敏橙 😂
    2小时前
  • Chong Phui Zee
    Jye Yi hahahagggaagaha
    2小时前
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