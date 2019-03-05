真实版《SKY Castle》？ 韩国家长为获得教师电话号码，简直「不择手段」

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才幼稚园就到了这个程度，以后小孩读国小、国中时还要有多夸张......！

韩国有些学校为了保护教师的私生活免受「过度热情」父母的打扰，倾向於拒绝公开教师电话号码，但学生父母也是见招拆招，近日更有网友PO出「如何在教师拒绝时仍能拿到号码的方法」，令人看了之后简直脊背发凉，更想起电视剧《SKY Castle》里为小孩成绩无所不用其极的个别母亲！

这篇贴文开宗明义：「首先用Google检索教师的出身学校和名字。 如果不知道学校可以趁见面时问一句，大部分教师都会告诉你，因为不说的话反而看起来更可疑。 有时检索结果中会有大学留言板，整理了所有人的电话和住址资讯。 」



「如果Google搜不到，就去Facebook(脸书)等地方一个个翻看。 查看学科的Facebook(脸书)、本人的Facebook(脸书)，看过（教师的）SNS就大概知道对方是什么样的人。 有的教师会PO喝酒的照片，或者难以启齿的脏话，决不能放过。 如果这样也行不通，就在和教师见面时问一句：『SNS上的那张照片是什么？ 』」

「大部分教师都会惊讶并否认，这时就乘胜追击：『我确实看到了呀，想和院长聊聊那张照片呢。 』这时再跟教师要电话号码要求私聊，对方就会给了。 」



最后这名网友还说：「我有三个小孩，这套方法全部成功了。 」

韩国网友看到文章后震惊不已，纷纷指责原PO「反社会人格」、「是不是疯了」，也同情教师：「应对这种人真是很辛苦。 」

其实据韩国教育团体总联合会的调查显示，从幼稚园到高中，96.4%的教师都已经公开个人电话号码。 站在幼稚园的立场，公开号码可以让父母们更加安心，也方便父母与班主任交流；但作为教师却经常在下班时间接到学生父母的电话，个人资料也被学生父母分享和议论。 既然教师做出让步、公开了私人号码，也希望当父母的对教师多一些尊重啊！

（图源：《SKY Castle》截图，网路）

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