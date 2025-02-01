JTBC 2025年强档韩剧：朴宝剑化身拳击金牌选手、金惠子&孙锡久组CP、李帝勋染银白发更帅气了 韩网热议「从第一集就好看的剧」，《鬼怪》《信号》《秘密花园》纷纷上榜！得票率最高还是「这一部」

近日有韩国网友分享了自己心中「从第一集就好看的剧」，引来很多网友留言推荐和讨论，果然大家心中的经典名单都是相似的！

原PO提名的第一部剧集是由玄彬和河智苑主演的《秘密花园》，在2010年，灵魂交换的设定可谓相当前卫新颖，让人忍不住一直追下去：



第二部剧是由李钟奭、李宝英等主演的《听见你的声音》，故事围绕拥有超能力「读心术」的少年展开，独特的题材和丰富的剧情吸引了不少观众。



第三部是由申河均和吕珍九主演的悬疑犯罪剧《怪物》，讲述一对刑警搭档为了破案而打破原则、逐渐走向怪物边缘的人性剖析故事，前两集都是19禁级别，剧情紧张刺激，被不少人誉为2021年必看韩剧之一。



第四部是去年初开播、由李荷妮和李钟元主演的古装动作喜剧《夜晚开的花》，讲述俏寡妇化身黑夜英雄的故事，鲜活生动的角色从第一集就紧紧抓住观众的心。



留言区很多人提名《秘密森林》《Signal 信号》《鬼怪》《背著善宰跑》《Kill Me Heal Me》《金牌救援：Stove League》《夫妻的世界》。









最多人提到的还是《SKY Castle 天空之城》，毕竟第一集的结尾实在是太突然、太震撼了！以至於很多人至今回想起来依旧能听到BGM「We all lie~」，即便距离2018年11月首播已经过去了6年之久。 期待今年也能看到更多令人印象深刻的好剧、好片！



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