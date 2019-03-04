SHINee Key今日（4日）入伍！新专辑《I Wanna Be》为服役前给粉丝们的礼物

SHINee Key今日（4日）入伍！新专辑《I Wanna Be》为服役前给粉丝们的礼物

明星   2019年3月4日   星期一11:41   JiaJia   2

Key成为继温流后、第二位入伍服役的SHINee成员！他表示：对於曾等待过我们专辑空白期、也等待了差不多时间的你们，我不会太担心，而是健康、坚强地好好去、好好回。


Key於今日下午进入忠清南道论山训练所，在接受基础军事训练后，前往军乐队服役。因为本人希望低调入伍，因此未公开具体入伍地点和时间。


Key的亲笔信――To. All my little freaks.
大家好，我是SHINee的Key。大家都过的很好吧？2008年出道至今，一直忙碌地奔跑到今天，与大家一起共同拥有的珍贵回忆和记忆，不让它们随著时间流逝而变得模糊，而是让它们成为我与大家一起向著同方向奔跑的原动力。总是感谢、又感谢著大家的心情，没能完全传达给大家，因而感到很抱歉。没有过一次长空白期的我，3月4日要入伍了，短时间内无法再向大家传达问候。知道大家会感到遗憾和难过，但对於曾等待过我们专辑空白期、也等待了差不多时间的你们，我不会太担心，而是健康、坚强地好好去、好好回。希望大家都健康地、幸福地、充满爱地生活。总是很感谢，很爱你们。P.S. 我走了！！！！！FROM. KEY

《I Wanna Be》为Key个人正规一辑之改版专辑，是Key服役前为粉丝们准备的礼物。同名主打曲更找来(G)I-DLE小娟合作，MV也已经公开。

（图片、影片来源：艺人SNS、SMTOWN）

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