「双海英」的友情令人羡慕！徐玄振、文知茵亲自前往水源 给正在拍摄电视剧的全慧彬送联名餐车
韩剧 2019年3月4日 星期一09:01 JiaJia
全慧彬正在拍摄KBS《为何那样，奉尚先生》，收到来自好友徐玄振、以及和徐玄振一起拍摄《爱上变身情人》文知茵的联名餐车，让她直呼：「我真的、真的是很幸福的人。」 #吴海英TEAM感情真的很好 #导演们也来了
近期，全慧彬通过个人SNS分享与徐玄振、文知茵等人的合照，并留言：「我真的、真的是很幸福的人，因为吴海英的缘分见面：宋贤旭导演、韩东贤拍摄导演、我的爱玄振、可爱鬼知茵。和美味的餐车一起，来到遥远的水原应援，会努力加油的。#令人感谢的缘分 #会用一辈子报答的 #爱你们」
全慧彬近期於《为何那样，奉尚先生》饰演医生，新一集收视率达20%，在最近三大台播出的电视剧中，创下少有佳绩。挂幅写著「静尚（角色名）～～请客吗？～亲爱的慧～彬～～-徐玄振，文知茵-」的文字。
《又，吴海英》、《爱上变身情人》都出自宋贤旭导演之手。在《爱上变身情人》第一集时，就有许多「吴海英TEAM」的演员们特别出演，而全慧彬也在最后一集以「韩世界」的角色出现，应援徐玄振与宋贤旭导演。
全慧彬也曾在节目上提及，两人分别从偶像组合M.I.L.K及LUV出道，所以小时候就认识了。之后，她们又通过电视剧相遇，真的非常开心，累的时候会彼此互相依赖，更是「一起出门旅行一个月」的关系。
（图片来源：艺人SNS、JTBC《爱上变身情人》、tvN《又，吴海英》）
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