【投稿】《成爲王的男人》：珍九世荣CP戏里戏外都有爱！

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《成爲王的男人》目前在韩国热播中，其中看点之一就是河善跟中殿的爱情故事，有几个经典镜头想跟大家回味一下吧！

第一次的书房之吻



中殿对王的转变跟付出受到感动跟爱慕，晚上趁河善在睡觉（其实是假睡）献上香吻。（史上最主动的中殿）

世荣自己有一个综艺节目叫做《周末的使用说明书》，在节目上被姊姊们问到跟珍九的合作如何？有没有吻戏？世荣对珍九赞不绝口，她觉得珍九成熟稳重不像21岁，也说跟珍九做甚么事情都开心。



第二个认定的吻是在初雪的晚上

中殿收到河善写给她的情书，晚上飞奔去找河善，认定这段感情的吻。



除了戏里甜蜜两人戏外也很欢乐～分享一些小花絮：

中殿跟河善约会跟真王要跟中殿合房花絮



导演一直觉得中殿太兴奋了！

河善踏越人墙抓他的小粉丝跟中箭花絮



珍九世荣戏外演起中箭戏码真是太可爱了！

中殿跟河善在海边约会跟爱心树下告白花絮



珍九还帮世荣遮阳（WOO~~）

在《成爲王的男人》过年特别节目中，主持人请珍九帮世荣画Q版中殿画像。其实画的不错，但珍九不满意，说会帮世荣画更好的就手滑撕毁，世荣大叫陛下！好悲情好好笑！XD



《成爲王的男人》即将进入大结局！希望是个美满的结局！王跟中殿要幸福喔！



#世荣跟珍九真的蛮有夫妻脸

#希望未来可以再合作个时装爱情喜剧应该不错看

#韩国童星出道的演员演技真的没话说

ARU/文

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影片＆照片来源：tvN、youtube、tvN Official fb、李世荣ig

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