《我结》PD移籍tvN后，推出音乐+恋爱综艺，出演阵容极度保密

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网友调侃：「一个《我结》倒下了，就有千千万万个《我结》诞生。 」

虽然婚恋节目其实一直是大热题材，但韩国近来确实推出了不少恋爱节目，比如恋爱+推理的《Heart Signal》、艺人+父母的《惊险的亲家练习》、恋爱+舞蹈的《Somebody》、恋爱+金钱的《Love Catcher》、恋爱 +旅游的《暧昧升起之前》、恋爱+酒店的《Romance Package》、星素结合的《恋爱的滋味》等等。

28日韩媒edaily爆出tvN正在制作由创作型歌手出演的恋爱综艺节目《Some》。 从MBC移籍tvN的姜宫（音译）PD负责执导，将从3月初开始拍摄。

会在定好的宿舍一起度过并进行音乐创作工作，并观察出演者们的感情。 出演阵容处於极度保密状态，是为了防止事前出演者个人资料流出，而导致双方见面的激动感锐减。

随后tvN对此发表了官方立场：「节目名称未定，预计在5月播出。 出演阵容请通过节目确认。 」

图：MBC、tvN

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