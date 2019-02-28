越南媒体爆BIGBANG胜利在夜店吸笑气照片！第一次毒检结果出炉：没有问题的阴性

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近期的胜利因夜店Burning Sun的暴力事件、与疑似毒贩的女性合影、性招待外国投资商、为少纳税钻法律空子等一系列丑闻而被缠绕。

没想到此时的越南媒体也爆出了胜利在越南夜店吸笑气的照片。



越南媒体称，2017年胜利在河内与朋友们一起前往了某夜店。 据悉胜利当时是为做生意而飞往越南，某晚与同行友人前去夜店，一直待至翌日淩晨2点才离开。 媒体公开的照片中，一名男性正在用鼻子吸著透明气球，一旁的女生正在帮助他。 虽然该男性双眼紧闭，照片也很模糊，但越南媒体指照片中的人就是胜利。



俗称「笑气」的一氧化二氮是一种麻醉性气体，能让人产生幻觉，然而一旦进入血液后会导致人体缺氧，长期吸食可能引起高血压、晕厥，甚至心脏病发作。事情曝光后，胜利方面也迅速回应，称：「完全不属实，相关照片只是拍摄角度问题，胜利绝对没有吸过笑气。 越南当地媒体的报导纯属虚假消息。 胜利本人也很委屈，自己怎么可能会在对外开放的夜店里吸食笑气，完全不像话。 」

与此同时，胜利第一次验毒检测结果出炉，是没有问题的阴性。 胜利的律师透露：「据警方的调查，第一次的调查结果显示为没有问题的阴性」据悉此次抽取的毛发验毒检测，能够显示2至3年前的记录，日前警方已移交报告至相关研究院，1至2周后警方将公布结果。

「图：NATE NEWS、cr.logo」

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