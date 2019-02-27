I.O.I正在讨论重组？相关人士回应：「知道粉丝们的呼声很高，但没有进行过具体商议！」

相信有不少粉丝都在等著5年之约吧！
昨日，有媒体报导：「I.O.I成员的所属社近日再次相见，就重组一事进行了商讨，Somi因为准备5月要SOLO出道，所以并不会参与这次的重组。而其他成员也不是已经确定参与，每个所属社的内部情况不同，所以还没有做出正确的通报。」
但I.O.I方面的相关人士则回应：「知道粉丝们希望I.O.I重组的呼声很高，但没有进行过具体商议，所谓重组的商议并不是事实。」
I.O.I成员有林娜荣、金请夏、金世正、郑彩娟、周洁琼、金素慧、俞琏静、磪有情、康美娜、金度延和全昭弥（Somi），是透过《PRODUCE 101》由「韩国国民」投票选出的企划女团，在2016年5月4日正式出道，2017年1月29日解散。解散当天播出的采访中成员们也约定5年后重聚，因此有不少粉丝都期待著。
而成员们在活动一年后，都回到了各自的所属社展开活动。金世正、康美娜在gu9udan；磪有情、金度延在Weki Meki；郑彩娟在DIA；林娜荣、周洁琼在PRISTIN；俞琏静在宇宙少女；金请夏以SOLO活动；金素慧展开演员活动，而Somi将在5月SOLO出道。
（图：TVDaily、推特＠ioi_official_、MBC）
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