《RM》真的怕了…刘在锡「三连打」不只救了别人还救了自己！「得买彩票才行啊」
综艺 2019年2月26日 星期二10:35 JiaJia
（有雷）看到这一段，大家是否也起鸡皮疙瘩了？？？
「臭手」的极致究竟是…？於上周日（24日）播出的SBS综艺节目《Running Man》，这次的「桶叔叔」必须跳出来才算胜利。李光洙听了全昭旻的指示往桶叔叔一插却没有跳出来，心冷之余「臭手哥」刘在锡说话了，并给他指点迷津，往他指的地方插下去就对了！
听了在锡哥的话，李光洙照办，桶叔叔就这样跳出来，现场陷入混乱！
继李光洙后，来到梁世灿的顺序。刀都快用完了，刘在锡再度出马，给梁世灿终结任务的明灯。
天哪，连续两次都被刘在锡说中了！大家瞠目结舌，就算在现场看到也不相信啊！机率大概是0.6%，鸡皮疙瘩掉满地！
轮到刘在锡自己，经历了几次失望以后，果然在最后一刀时，桶叔叔跳了出来，完成「三连打」！大家都失去语言能力了，只能说著「OMG」。刘在锡自己也说：「今天该买彩票了～」顺利前往最终任务的场地。
（图片来源：SBS《Running Man》）
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留言/评论
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掉了Sup自己反打1v3 o(｀ω´*)o
1小时前