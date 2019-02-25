G.O於SNS分享聚餐照…《新西游记》「同龄好友」曹圭贤、安宰贤合体！
明星 2019年2月25日 星期一11:45 JiaJia
曹圭贤5月退伍，《新西游记》是不是准备要提上日程啦～
昨日（24日），G.O於个人SNS分享聚餐照片，除了他与女友崔艺瑟外，还有Super Junior圭贤及安宰贤。
圭贤目前正在服役，预计今年（2019年）5月退伍，他与安宰贤通过tvN综艺节目《新西游记》成为好友。
队长利特就曾在节目爆料，圭贤会在团体聊天室里，一直在说《新西游记》的事情，还说自己偶尔会和罗PD喝酒、保持联络。
去年，圭贤没有参与《新西游记》第5季和第6季录制，却有著满满存在感。安宰贤於问答环节看到「同龄好友」曹圭贤的照片，却兴奋大喊：「曹酒鬼！！！！」引发爆笑。
导演还曾在访问中提及圭贤。她表示：「我们很怕《新西游记》变得无趣，圭贤就不回来了，所以一直很小心。」、「圭贤都有收看我们的节目，心得大部分是：『为什么我在的时候，都没有这种我可以回答出来的题目』？」等。
（图片来源：艺人SNS、tvN《新西游记》）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻