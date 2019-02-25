不愧是 EXO！〈Tempo〉迅速跻身破亿 MV 之列

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出道将满七年的 EXO 成员们虽然早已展开丰富的个人活动，每次合体回归的影响力依然惊人，"Tempo" 也在发行三个多月后成为破亿 MV 啦！

在今天（25 日）上午，EXO 的 “Tempo” 官方 MV 观看次数突破了一亿大关，成为 EXO 出道以来的第九支破亿作品。

“Tempo” 为EXO 於去年 11 月 2 日推出的正规五辑〈Don’t Mess Up My Tempo〉的主打歌，由於与上一张正规专辑相隔近一年半之久，当初一传出消息便吸引大量关注；而 “Tempo” 的发行也再度显示 EXO 挑战各种曲风的能力，魅力十足又节制有度的表演依旧大获好评。



如此一来，EXO 除了 “Tempo” 外还有 “Monster”、”Call Me Baby”、”Ko Ko Bop”、”Growl”⋯⋯等八支观看次数分布在两亿与一亿的作品，在韩国男团中以破亿 MV 总数而言仅次於防弹少年团和 BIGBANG。



（照片与影片来源：SM Entertainment）

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