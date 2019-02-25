追星请理智！好兄弟金在奂惊喜亮相尹智圣粉丝会却遭小部分粉丝驱赶：快出去

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限定男团Wanna One合约结束后，11名成员就各奔东西纷纷单飞，最近尹智圣就在首尔举办了自己的首个个人粉丝见面会。

2月23日，尹智圣迎来了自己SOLO之后的首场粉丝会。 在会上他和粉丝分享自己的故事，演唱新曲，和众人互动，度过了一段欢乐的时光。



而粉丝会的小高潮当属Wanna One同团队有金在奂的登场，看到团队解散后两人仍维持著友情，让不少「碗妹」们很是欣喜。 这样温馨的场景中，却出现了杂音，有几位粉丝冲著金在奂喊道：「快出去。 」 因为金在奂的到场而兴奋的大多数粉丝听到杂音，心情也跟著低落起来。



听到这个消息的其他粉丝也纷纷指责那几个粉丝不懂事，简直就是给尹智圣招黑，「想想你的本命，根本不该说这种话」、「人家是抽空赶来的好伙伴，我们应该感谢才对」、「两个人关系真好呀」等。



「图：TD、YouTube/숌다、金在焕IG」

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