追星请理智！好兄弟金在奂惊喜亮相尹智圣粉丝会却遭小部分粉丝驱赶：快出去
明星 2019年2月25日 星期一09:56 Rui
限定男团Wanna One合约结束后，11名成员就各奔东西纷纷单飞，最近尹智圣就在首尔举办了自己的首个个人粉丝见面会。
2月23日，尹智圣迎来了自己SOLO之后的首场粉丝会。 在会上他和粉丝分享自己的故事，演唱新曲，和众人互动，度过了一段欢乐的时光。
而粉丝会的小高潮当属Wanna One同团队有金在奂的登场，看到团队解散后两人仍维持著友情，让不少「碗妹」们很是欣喜。 这样温馨的场景中，却出现了杂音，有几位粉丝冲著金在奂喊道：「快出去。 」 因为金在奂的到场而兴奋的大多数粉丝听到杂音，心情也跟著低落起来。
听到这个消息的其他粉丝也纷纷指责那几个粉丝不懂事，简直就是给尹智圣招黑，「想想你的本命，根本不该说这种话」、「人家是抽空赶来的好伙伴，我们应该感谢才对」、「两个人关系真好呀」等。
「图：TD、YouTube/숌다、金在焕IG」
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留言/评论
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Maggie Yang 你看又在這裡看到了 😭😭😭💔💔💔 心疼我兒子 😭
1小时前
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那些毒飯跟本連米粒都不配，只會陷自己的Idol於不義！！😠
58分前
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這種沒禮貌的人根本不配當智聖的粉絲!!!!!!!!!
1小时前
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