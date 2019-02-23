终於轮到你！INFINITE 东雨将於 3 月发行首张个人专辑
KPOP 2019年2月23日 星期六09:50 施乃琪
INFINITE 不久前才刚推出特别单曲，紧接著成员东雨也要只身出击了！
Woollim Entertainment 在这周透露东雨将於 3 月 4 日推出首张个人迷你专辑，并且已经於 19 日开放预购。
不久前 INFINITE 发行了 “CLOCK” 音源，但并未安排音乐节目活动而令不少粉丝感到可惜；幸好紧接著就传出东雨的份片消息，出道八年来首度只身发片的他立刻引发期待。
东雨过去曾和前队友 Hoya 组成小分队 INFINITE H，并於 2016 年推出个人歌曲「埋藏在心底」、为圣圭、优铉、Nicole 等其他歌手跨刀献声，不过这还是他第一次正式发行属於自己的专辑。
Woollim Entertainment 透露：「为了这张专辑，东雨从去年就开始制作了超过一年；为了提升专辑完成度，也花了非常多的时间才创作出成品。」目前东雨已拍好 MV，Inspirit 别忘了在 3 月 4 日锁定这张专辑罗！
（照片与影片来源：Woollim Entertainment）
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