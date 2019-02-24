我保证这个行为99%的追星族都中枪！10代时就开始追星留下的后遗症
明星 2019年2月24日 星期日10:30 Rui
喜欢一组爱豆，就去看他们的每一场演唱会，买他们发布的每一张唱片；喜欢一个演员，就去追他的每一部作品，本命们的一举一动都牵挂著我的心。 很多不追星的人完全不能理解追星这件事，为什么可以喜欢一个陌生人，并且愿意为之付出精力、时间和金钱？ 对於追星的人来说，喜欢类似於一种信仰，遥不可及的光，也要拼命触及。 甚至有不少人喜欢某个明星长达十数年。
最近韩网上就有网友写下了这样一段话，短短一行字竟然让无数追星狗都躺枪，实在太准了！ 该位网友表示：「十几岁时的追星行为有多可怕？ 15年前追过的本命的名字现在还活在我的密码里！ 现在的他已然成了密码的一部分，关键是已经不觉得那时人名了，就是我的密码而已！ 」
简直不能更真相了，用本命的姓名或生日当做自己各类账户密码的事情大家是不是都做过呢？
「图：JYP、BIGHIT、SM、PANN」
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Ho Lok Yin that’s where my usual password came from lol
40分前