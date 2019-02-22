HOTSHOT招募中国新成员？ 所属社澄清：「我们没同意！ 」

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宣传图里连HOTSHOT成员的照片都贴出来了，真的让人吓一跳！

2月20日微博上突然出现「HOTSHOT招募中国新成员」的消息，6位成员的照片赫然出现在其中，文字部分也明明白白写出「素人到偶像，你只差一个机会」，更给出报名邮箱，令人相当错愕：



HOTSHOT於2014年出道，2017年成员河成云、卢太铉参加《Produce 101》第二季后人气飙升，分别作为Wanna One和JBJ成员进行了活动，现在两人均已回归， 但粉丝们连一张完整体的合照都还没看到，居然传出要加入新成员，心理上就很难接受啊！



果然所属社StarCrew Ent.在昨日（2月21日）便发出官方声明，表示消息并不属实：「现在网上流传的HOTSHOT招募中国成员的贴文没有事实依据。 我们确实与China Media进行了几次会议，但没有具体讨论或认可任何计画。 China Media为了招募练习生而未经本公司同意使用了照片，我们对此进行了强烈抗议，并已得到道歉。 抱歉让粉丝们陷入混乱了。 」



（图源：StarCrew Ent.，微博）

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