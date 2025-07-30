【韩网热门】河成云透露Wanna One重组进度「一步也没有」：兵役+演戏导致日程一再错开

河成云近日做客网综《小区明星K》， 被问到大家很关心的Wanna One重组事宜，坦诚表示：「一步进展也没有。 因为每次想做点什么就有人入伍，当有人退伍时又...（有其他人入伍）。 而且有些人在拍戏，比较没在关注（歌手事业）这一方面。」

MC Jonathan大笑，一同做客的INFINITE南优铉也感慨「真的很坦诚」。 河成云又补充道：「而且他们都发展得很好，所以没必要在这边插一脚啦。」



하성운 왈:

워너원 재결합 한 걸음도 못 와 (군머 이슈..) pic.twitter.com/xC1iSAw1QT — 벼리 (@stari0127) July 29, 2025

韩国网友评论：

1. 确实是这样的kkk好可爱

2. 看来是为了演戏而不当爱豆了... 有点可惜

3. 他什么时候才能活在2025年啊？ 觉得他总是在消费 Wanna One

4. 这发言真的很轻率无礼

5. 河成云又不是突然提到重组，是对方提问才回答的

6. 河成云讲得很有趣、 有sense啊~~大家都在自己的位置上做得很好，所以内心一直为他们应援~~

7. 总比给人希望又让人失望好吧，他只是以综艺的方式巧妙地说出来而已

8. 意思就是从现实层面没在考虑重组这件事而已

9. 他的回答没什么不对，大家干嘛这么生气，真的有点奇怪⋯

10. 从有些人气急败坏的样子来看，他们还是很有人气嘛kkk

11. 成员又不是6个或5个，而是11个，那当然更难凑在一起了kkk

12. 为什么还要重组呢？ 各自发展就好啦⋯

13. 综艺里能聚在一起一次我就很满足了... 现在大家都在忙个人活动，也有兵役问题，确实太难了...

14. 他们看起来还是关系很好，这样就很好了~只希望以后某天可以再看到大家聚在一起kk

出处：https://theqoo.net/hot/3848093839

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