你看到了谁？网友合成NCT各小分队「平均脸」，真的是美男大集合！
明星 2019年2月21日 星期四10:57 Sani
近日网友合成了NCT各个小分队的「平均脸」，除了全都帅到冒泡泡之外，各个小分队的风格差异也是相当鲜明耶！
SM在韩国素有「花田」之称，因为旗下颜值超高的爱豆艺人真的非常多，尤其是成员无人数限制的NCT，目前各小分队加起来已有21人，不夸张地说，总有一款是你的菜：
近日网友合成了各小分队的平均脸图片，首先是NCT 127，现有泰一、泰容、悠太、在玹、昀昀、MARK、楷灿、JOHNNY、道英、廷佑10位成员：
而NCT 127的平均脸如下，果然是道地的SM式帅哥！！
NCT Dream现有Mark、仁俊、Jeno、楷灿、渽民、辰乐、志晟7位成员，平均脸看起来更加少年和轻松：
NCT中国小分队WayV，包括Kun、Winwin 、Ten、Lucas、Xiaojun 、Yangyang、Hendery7位成员，来看看他们的平均脸，也是相当俊美：
此外网友还合成了几位成员的单独平均脸，也是帅到惨绝人寰~在玹+zeno：
在玹+winwin：
在玹+泰容，这俊美程度根本是画出来的吧？！
SM家的颜值地位果然仍旧不容置疑啊~
（图源：SM，网路）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论