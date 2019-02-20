黄旼炫只身拍摄新 MV？Pledis：「是 NU‘EST 全员新专辑的一环」
KPOP 2019年2月20日 星期三10:55 施乃琪
日前黄旼炫成为首位正式获邀出席米兰时尚周的韩国男艺人，人在当地的他也传出已开拍新歌 MV！
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Pledis Entertainment 今天（20 日）表示：「黄旼泫预定在义大利米兰消化 MV 的拍摄行程，这是属於全员新单曲的一部份。」澄清了某些人认为黄旼炫要个别展开活动的误会。
「黄旼炫所拍摄的是要收录在 NU’EST 新专辑里的歌，因为这次是全员回归，他当然也非常尽心尽力地准备著。」Pledis 透露：「为了这次回归，大家都准备了许多事情，希望粉丝多多期待！」
NU’EST 预定在 3 月中发行新歌，日前 Pledis 宣布消息时还表示「因尚未决定发行型态，不确定能否称为『回归』」，不过就今天的说法看来确实将是发行专辑的回归活动，真的让人等不及啦！
（照片来源：Pledis Entertainment）
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