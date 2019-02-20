BTS防弹少年团日巡甫落幕 新巡演《LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF》又将登场！
KPOP 2019年2月20日 星期三08:30 施乃琪
防弹少年团才刚结束《Love Yourself》的日本场次，他们又加开了全新巡演，Army 除了担心成员体力也忧心荷包啊！
Big Hit Entertainment 在今天（20 日）宣布防弹少年团将举行世界巡回演唱会《LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF》，目前已经确定的场次有 5 月从美国洛杉矶开跑，陆续巡经芝加哥、纽泽西后来到巴西圣保罗，接著转往欧洲在英国伦敦、法国巴黎开唱。
值得注意的是，防弹少年团这次的美国场次都开在规模约五万人的大型球场，回想去年他们才首度登上美国花旗球场，快速升级的规模也再度让人见识到他们的惊人号召力。
不仅如此，才刚於 17 日和防弹少年团道别的日本粉丝，在今年 7 月 6 日后又能在大阪和静冈参加他们的演唱会，密集行程一方面令人期待，一方面也让不少 Army 表示「希望先让艺人好好休息」。
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
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