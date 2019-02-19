《会读心术的那小子》朴珍荣、辛睿恩超唯美预告！吻戏被花絮影片「强制公开」？
韩剧 2019年2月19日 星期二13:48 JiaJia
这对CP的颜值太高了！看完影片让人忍不住想大喊：「青春无敌～」李钟赫也将特别出演《会读心术的那小子》，在剧中饰演朴珍荣的父亲哦～
将接档《成为王的男人》於下月（3月）11日首播的《会读心术的那小子》，由《仁显王后的男人》金炳秀导演执导，《吸血鬼检察官》杨珍雅编剧执笔，描述只要有肢体接触就能知道对方秘密的少年，和拼命想要隐藏自己内心伤痛的少女，两人之间的故事。朴珍荣（GOT7成员）、辛睿恩、金多顺、金权等人主演。
剧组还公开男、女主人公的CP版海报。满满青春魅力，有著净化眼球的视觉享受。
四位演员的单人预告影片逐次公开：朴珍荣饰演「李安」，是一位「读心能力者」；辛睿恩饰演「尹在仁」，害怕秘密被揭露的警察；金多顺饰演「殷智秀」，同时拥有黑洞美和正义感的刑警；金权饰演「姜成模」，无法探知内心的傲娇检察官。
而朴珍荣、辛睿恩的CP版预告影片也相当吸引视线。相视而笑后，两人并肩坐在一起弹钢琴，令人感到相当甜蜜。那种想要触碰、对方却不让触碰的心情，十分微妙，整体氛围非常唯美。
在幕后花絮里，可以感受到两位演员拍摄时的愉快气氛。本来在预告影片里是若有似无的感觉，没想到吻戏被「强制公开」，真的很好奇剧情呢！
另外，今日（19日）有消息指出，李钟赫将特别出演该部作品。他将饰演朴珍荣於剧中的父亲，是一位热血刑警并热爱家庭的人物，会在男主角的儿时回忆里出现。
（图片、影片来源：tvN《会读心术的那小子》、TVDaily）
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