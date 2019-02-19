丁一宇「汇款前后」的对比，3周暴减14kg！ 减肥最大的动力可能就是钱XD

丁一宇「汇款前后」的对比，3周暴减14kg！ 减肥最大的动力可能就是钱XD

明星   2019年2月19日   星期二08:30   Rui   12

影视剧拍摄前后，有些明星的外貌变化之大令人惊讶，网友调侃这类现象为「汇款前后」，可见片方「发工资」对一个明星有多么重要，最近退伍不久的丁一宇就被发现 「汇款前后」大变样。

丁一宇日前做客了《我家的熊孩子》，自曝服役期间胖了14kg，但退伍后仅花了3~4周就把28斤的肥肉全部减掉。 丁一宇称：「服役期间完全就在放纵自己，一不小心就胖了14kg，我这种减肥前后的对比完全就是汇款前后。 」

不过丁一宇也解释：「其实比起钱来说，更重要的原因还是决定出演作品后就会产生某种责任感，虽然不是说瘦就一定好，但我也希望在作品中让观众看到更符合作品的角色，所以才减肥的。 」

一周暴瘦14kg的秘诀又是什么呢？ 丁一宇透露：「我差不都3~4周就减了14kg，除了红薯之外的所有碳水化合物我都不吃，会吃鸡胸肉和鸡蛋，一天运动2、3次，我很喜欢走路，随时随地都会走。 」

「图：TD、《我家的熊孩子》截图」

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留言/评论
  • Adi Awe
    太狠毒了 怕
    53分前
  • 周羽旋
    葉巧巧匯款前後🤨
    1小时前
  • 林佳儀
    林宣宣 匯款前後😂😂
    1小时前
  • Wan Ting Gan
    Wan Jing Gan😂😂😂😂你也给我这种减肥动力吧😂😂
    1小时前
  • Yau Hoi Tung
    啲心態有少少同我地一樣🤣 Hoiki Wong
    1小时前
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