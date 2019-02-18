李相仑、张娜拉有望合作SBS《VIP》！为办公室悬疑爱情剧 预计下半年首播 河铉雨、许龄智低调分手 双方公司已证实 《热血司祭》首播获得好评！故事有趣、节奏明快 男主角金南佶获得「人生角色」？ Irene在《俘获芳心频道》被画黑脸后，卸妆展现素颜！让网友大赞：「素颜后更清纯更好看！」 《Running Man》刘在锡感叹第一次看到池锡辰有应援车，怀疑难道是自费的吗？ [专访]《证人》郑雨盛口中所谓的“好人”是？（上） 全昭旻在《美秋里》吐槽刘在锡装帅！让他喊：「你到哥哥其他职场来，也要一直这样吗？这里不是《RM》」 《罗曼史是别册附录》李钟硕帅颜花絮照大放出，原来他很爱皱眉头？ 生平第一次打工献给《Coffee Friends》！看到EXO世勋的「吃播」 孙浩俊忍不住「喂食」橘子 玄彬、李敏镐、崔振赫等人都是她「儿子」！朴俊锦的哪部作品最令你印象深刻呢？ 朴有天发片倒数十天 释出正规一辑〈Slow Dance〉预告片！ 姜河那将於5月23日退伍！收到《三流之路》编剧新作《山茶花开时》出演提案 有望与孔晓振合作 怒减34kg逆袭！金申英减肥的故事太励志了：要分清真饿还是假饿 BTOB 成员新歌连发 七周年纪念展即将登场！ 继《尹食堂2》后…罗PD团队重返西班牙！车胜元、柳海真、裴正男《欧洲寄宿家庭》受当地媒体关注 努力的人最可怕！李光洙「狰狞」表情包上线，「死亡凝视」你怕了吗 尹智圣＆河成云先后登《一周偶像》 朴志训＆裴珍映携手代言美妆品！ B.A.P 全员决定约满不续 走过七年事实上解散 好久没看到《Running Man》经典的李光洙vs生鸡蛋啦！大家怀念吗？ TWICE 预定 4 月回归 「已拍摄新歌 MV！」 丁一宇：与我同年的好友李敏镐跟我完全相反，除了OO 外国人都上 G-market 买什么？每 5 人就有 1 人选购BTS防弹少年团唱片！ MAMAMOO华莎穿塑料衣内搭紧身衣！网民吐槽：朴轸泳看了会眼红哦XD 【女团个人品牌评价】Jennie 成功卫冕 ITZY 一出道就有三人打入前十名！ EXO XIUMIN的童颜有多强？快30岁的他被要求看身份证XD

演员朴俊锦上周四（14日）出演tvN《人生酒馆》时，提及自己那些帅气的「儿子们」。虽然她大部分饰演的角色看起来强势、甚至不近人情，但现实生活中的朴俊锦勇於挑战，前阵子还到好莱坞试镜呢！

虽然大家可能不太熟悉「朴俊锦」这个名字，但你们都一定看过她！曾出演多部电视剧的朴俊锦，时常在作品中饰演「妈妈」的角色。此次她出演tvN综艺节目《人生酒馆》时，就有提到那些帅气的「儿子们」，如：《秘密花园》里的玄彬、《继承者们》的崔振赫、李敏镐。甚至，朴俊锦与崔振赫还於《继承者们》后的《急诊男女》中再度饰演母子。不晓得各位对於朴俊锦出演的作品中，哪一部印象最为深刻呢？

朴俊锦在节目中提到，年轻时她是大家眼中的「空降部队」，一下子就担任女主角，所以遭人眼红。但这些她都可以理解，毕竟是在一个大家都想出名的时代。2011年时，她曾出演真人秀《金妍儿的Kiss & Cry》，并苦练滑冰。节目中也放出历史片段，优雅又自信的她令大家不停赞叹，连高难度的动作都好好完成了。

朴俊锦还提到自己最近出演tvN另一档综艺节目《在好莱坞的早餐》，与朴贞洙、金甫娟一同对好莱坞发起挑战。她坦言，英文台词最为困扰她，韩文台词可能要花一个小时的时间背诵，英文台词可能要花上十个小时。虽然过程艰辛，但她表示，希望藉由这档节目让年轻的演员们了解，如何接触到好莱坞并进行面试，相当有前辈的风范。

（图片、影片来源：tvN《人生酒馆》）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻