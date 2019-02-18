玄彬、李敏镐、崔振赫等人都是她「儿子」！朴俊锦的哪部作品最令你印象深刻呢？
综艺 2019年2月18日 星期一11:46 JiaJia
演员朴俊锦上周四（14日）出演tvN《人生酒馆》时，提及自己那些帅气的「儿子们」。虽然她大部分饰演的角色看起来强势、甚至不近人情，但现实生活中的朴俊锦勇於挑战，前阵子还到好莱坞试镜呢！
虽然大家可能不太熟悉「朴俊锦」这个名字，但你们都一定看过她！曾出演多部电视剧的朴俊锦，时常在作品中饰演「妈妈」的角色。此次她出演tvN综艺节目《人生酒馆》时，就有提到那些帅气的「儿子们」，如：《秘密花园》里的玄彬、《继承者们》的崔振赫、李敏镐。甚至，朴俊锦与崔振赫还於《继承者们》后的《急诊男女》中再度饰演母子。不晓得各位对於朴俊锦出演的作品中，哪一部印象最为深刻呢？
朴俊锦在节目中提到，年轻时她是大家眼中的「空降部队」，一下子就担任女主角，所以遭人眼红。但这些她都可以理解，毕竟是在一个大家都想出名的时代。2011年时，她曾出演真人秀《金妍儿的Kiss & Cry》，并苦练滑冰。节目中也放出历史片段，优雅又自信的她令大家不停赞叹，连高难度的动作都好好完成了。
朴俊锦还提到自己最近出演tvN另一档综艺节目《在好莱坞的早餐》，与朴贞洙、金甫娟一同对好莱坞发起挑战。她坦言，英文台词最为困扰她，韩文台词可能要花一个小时的时间背诵，英文台词可能要花上十个小时。虽然过程艰辛，但她表示，希望藉由这档节目让年轻的演员们了解，如何接触到好莱坞并进行面试，相当有前辈的风范。
（图片、影片来源：tvN《人生酒馆》）
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