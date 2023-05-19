《车贞淑医生》婆婆朴俊锦：「想成为像严正化那样的前辈」！严正化紧紧拥抱剧中女儿让拍摄顺利完成〜

演员朴俊锦时常在韩剧中演出凶恶的婆婆以及强势的妈妈等角色，而本次也因出演《车贞淑医生》男主角金炳哲的母亲一角而备受瞩目。她也在YT频道中透露了《车贞淑医生》拍摄时的小插曲，见识到严正化暖心的一面。

首先朴俊锦表示因为《车贞淑医生》近来人气高涨，她与剧组所有人都一样感到相当开心。严正化更是在看完第1、2集之后就打电话给她，并表示「因为前辈与金炳哲的喜剧效果，救活了这部电视剧」，这让朴俊锦感到相当开心，但也怕这只是严正化的客套话而已。不过她与金炳哲的确在事前与导演沟通多次，如果剧中的喜剧成分是1的话，朴俊锦与金炳哲的搭配大约表现出5〜6这么多。



而最令朴俊锦印象深刻的一场戏，是当金炳哲发现女儿伊琅报考的不是医大而是美术学院的时候，生气地把所有她的美术用具与画作都丢在地上并破坏，大声斥责女儿。而接下来必须有女儿伊琅伤心落泪的画面，但当天饰演伊琅的演员李书妍就是哭不出来。朴俊锦说明这并不代表她演技不好，有时候想流泪时就是哭不出来，她自己也有这样的经验，导演一定要流泪的画面但又不想藉助眼药水。



此时的严正化，只是走过去紧紧抱住了饰演伊琅的书妍，大约有20秒钟的时间那么久，这画面让在一旁的朴俊锦看了都不禁流下泪来。就这样，等到导演再度开拍时，伊琅的眼泪就簌簌地流了下来，这时朴俊锦心想「我一定要也成为这样的前辈」，也让大家见识到严正化私下暖心又包容的一面。



接下来朴俊锦还提到自己演了很多位男神的妈妈，而且自己还清楚记得每一位男主角在剧中的名字，譬如《秘密花园》中的玄彬金祖沅，《继承者们》的李敏镐金叹等等。她也提到为了电视剧的场面需要，除了自己日常穿的服装以外，也会特别添购服饰，也公开了她的爱牌给大家。



朴俊锦也提到平时自己喜欢看一些好的文具与好的书籍，因为她坚信一个人的人品内涵以及性格，在镜头前其实一览无遗。她看书并不是想要变得更聪明，而是期许自己看起来更有内涵更有深度一点，所以每天她也朝这样的方向在努力中。

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