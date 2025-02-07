Super Junior利特《客家厨房》爆料神童17秒就能洗完澡，始源希澈曾示范动作「超丝滑」

战斗澡竞赛太搞笑了吧，还要一起裸体站著、计时花多久时间XDD

台韩合作节目《厨师的迫降：客家厨房》上周五完结，Nien的tripleS登场享用料理，身为前辈的利特和她们聊天，忍不住爆料自己团体Super Junior爆笑过往。

tripleS高达24成员，以K-POP最多人数女团闻名，其中四名成员DaHyun、ShiOn、ChaeWon、SooMin来到《客家厨房》为Nien捧场，其中三名还是中午时刻放弃高中午餐来的呢！



聊到成员众多，ShiOn表示她们的宿舍分三间，利特就很好奇洗澡是不是要用抢的，DaHyun回答不会抢但会限制一人15分钟，利特此时嘴痒了……他自爆Super Junior会比赛谁比较快洗完，用计时的方式，最快就是神童！17秒！



tripleS各个惊讶不已，但利特解释神童是有按照规则使用洗发精和沐浴乳，Nien直言：「但这样怎么证明？」利特不好意思的笑说：「大家会一起看……」解释每个人是脱光光把洗发精和沐浴乳挤在手上准备比赛，按了计时器才开始洗澡。不过，利特竟澄清自己直接弃赛没参加，笑翻现场。



这不是Super Junior首次讲到这个洗澡比赛了，始源在《人生酒馆》就巨细靡遗描述规则与画面，说选手是全身赤裸站在镜子前，开始计时便可动作。希澈补充他们当时一手洗发精一手沐浴乳，和始源两个人当场示范宛如在跳舞的「超丝滑」动作，不过两个人记得的神童创纪录秒数和利特都不一样，一个说13秒，一个说11、12秒。



虽然希澈示范了动作，但他明显在听始源说故事时表情很不悦XD，他坦言：「我那时候特别讨厌这样，到底在干嘛，都是男人，在浴室脱光光。」始源却很兴奋，制作单位还后制了大家全裸的图片XDD。



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