金炳哲&昭弥化身「黑心老板」&「开朗工读生」，为打工资讯网站拍广告！
明星 2019年2月17日 星期日11:50 Sani
由金炳哲饰演「黑心老板」莫名超有说服力啊XD而久违的昭弥终於通过广告露面，也让人超开心啊！
近日韩国打工资讯网站「打工天国」聘用了新的代言人——金炳哲和昭弥，并於2月14日在Youtube上公开了新拍摄的广告。 片中，金炳哲吹口哨集合工读生，用仿佛《SKY Castle》车教授一般的严厉口吻说道：「现在打工也要有专业精神，像专家一样从不停歇、毫无破绽，完美地，一直、一直、一直、一直只有工作！ 」 这时扮演工读生的昭弥登场：「那只是您的想法哦！ 」
接著打出广告主的口号：「只在规定时间内做规定内的工作！ 」广告片中更换了好几个场景，包括咖啡厅、便利店、餐厅等等，两人的配合也相当默契：
目前金炳哲在《SKY Castle》剧终之后接拍了KBS 2TV新剧《Dr. Prisoners》而且第一次担任主演，昭弥则在准备SOLO出道，两个人都走花路吧！
（图源：打工天国）
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