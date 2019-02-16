李遐怡与YG的专属合约2023年才到期！网友：「这是什么所属社啊！真的太爱藏人了！」
KPOP 2019年2月16日 星期六10:19 Yuan
近日，梁铉锡透过 [From YG] 公开了旗下歌手接下来的规划，提到了BLACKPINK、 iKON小分队回归时间。
对於水晶男孩、殷志源SOLO、CL、李遐怡和乐童音乐家秀贤等艺人消息则表示等具体时间出来后再通知大家。
最近，就有网友提到李遐怡和YG签了10年合约，专属合约是2023年7月到期，这也引发热议，不少网友表示：「这是什么所属社啊！好心疼李遐怡的青春岁月」、「好想听她的专辑，怎么连专辑都不给出」、「真的是太爱藏人了」、「快解约吧」等等。
在2017年李遐怡作为嘉宾出演《朴轸永的Party People》时，在节目中谈到经历了接近三年的空白期，作为歌手觉得非常恐惧和害怕。当时在节目中唱到落泪，让不少观众都很心疼。节目播出之后，YG方面曾表示：「今年底（2017年）前会发表新专辑，正全力投入制作工作中。」
当时还透露G.Soul（都已经入伍）参与了新曲的Feat.，但始终没有什么新消息。去年3月，有网友曾在梁铉锡的IG问：「李遐怡呢？」梁铉锡回覆：「正式开始录音工作了。」9月李遐怡生日时，梁铉锡也表示：「李遐怡正在录制新歌。」真的希望可以在今年听到她的新曲啊ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
（图：IG@leehi_hi、SBS、IG@fromyg）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻