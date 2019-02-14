【男演员篇】最近男友力MAX的「他」，情人节最想跟谁过～！？
专题 2019年2月14日 星期四14:11 MiJimin
欢迎补充PO图、留言分享你的最爱啊～！（谁是2019最佳男友？）
要说到最适合当男友陪在身边的男演员，不晓得大家瞬间会先想到谁呢？近期依照电视剧的播出，小编选出了2018下半年至今，在剧中放肆宠爱女主，温柔体贴又暖心的五款男友，跟大家分享一下～！
NO.5：俞承豪，《福秀回来了》的魅力学长－姜福秀，性格魅力出众，甜笑魅惑的双眼，简直迷晕所有少女心，每天上学看到他心情瞬间就好起来啦！
NO.4：南柱赫，提到「南朋友」怎么能够没有他？刚好这一次他以新剧《耀眼》回归，演技再提升，电眼更加分，对话中时不时露出的温柔笑容，令人难以招架啊！
NO.3：李钟硕，说到「宠爱」不晓得大家看了《罗曼史是别册附录》了没？他在剧中饰演的车恩浩，简直是把女主宠上了天，各种体贴默默付出，不选他恋爱真的就太没道理了。
NO.2：朴叙俊，光一部《金秘书为何那样》的李英俊副会长一角，虽然过份自恋却专情又有想法，为了心爱的女人可以懂得退让和尊重，帅颜加上独特的时尚感，带出去简直走路有风，宠爱金秘书时的神情真的太加分了。
NO.1：朴宝剑，2019年最具代表性「男友」当然是韩剧《男朋友》的金振赫啦，话题性持续保持在一位，举手投足都是焦点，一个笑容或者台词，都能让人回味好久，还将我们车代表的冰山融化，这等功力…男朋友不选宝剑要选谁！？？？
当然除了以上五位之外，还有好多人选都想放入其中啊！不如就留给大家补充留言，分享一下你最中意的「男友人选」吧！
（图自：官方剧照／Viu）
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