帅气又温柔！姜丹尼尔当选「情人节最想赠送巧克力的明星」第一名
明星 2019年2月14日 星期四13:38 Sani
从去年的第二到今年的第一，姜丹尼尔的人气有升无降耶！
去年和前年的情人节投票可以点这里回顾：
2018 情人节最想给巧克力的明星♥朴宝剑获得1位、姜丹尼尔获得2位！ 你最想要送给谁呢？
2017 孔刘获得情人节最想送巧克力给他的演员票选一位
韩国教育机构sevenedu在1月21日到2月11日做了一项调查，询问「情人节最想送哪位明星巧克力」，1万670人参与作答，其中51.4%的人都把票投给了姜丹尼尔！
姜丹尼尔在《Produce 101》第二季中以冠军身份出道，随后作为Wanna One成员活动了1年6个月，1月底刚刚开完Wanna One「告别演唱会」，目前正在准备4月的SOLO出道。 机构人士评价称：「姜丹尼尔的少年形象为各年龄层的女性带去了初恋的幻想。 在舞台上的压倒性强势形象与综艺节目中展露的放松、萌犬模样很有反差魅力。 」
第二是防弹少年团成员Jimin，得票率40.2%也相当高：
第三是BTOB成员陆星材：
第四和第五分别是朴宝剑和丁海寅：
（图源：BTS、BTOB、Wanna One FB，丁海寅IG，朴宝剑Twitter）
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