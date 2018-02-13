情人节最想给巧克力的明星♥朴宝剑获得1位、姜丹尼尔获得2位！你最想要送给谁呢？
明星 2018年2月14日 星期三09:00 Yuan
在这么多明星中，如果有机会可以送巧克力给他们的话，你最想要送给谁呢？
2月14日是西洋情人节，某韩国网站也在情人节前夕进行了「情人节最想要给巧克力的明星」的调查，一起来看看上榜的有哪些明星吧！
＊朴宝剑：30％的支持率获得一位
许久没有在萤幕前曝光的朴宝剑，日前以兼职生的身份出演了《孝利家民宿》，预告一公开就让许多人都很期待播出啊。
＊姜丹尼尔：27％的支持率获得二位
在《PRODUCE 101 第二季》获得第一名，以Wanna One出道的姜丹尼尔，在舞台上展现帅气性感的魅力，私下则是天真开朗的样子，反差萌的魅力也受到了许多人的喜爱。
＊V：10％的支持率获得三位
防弹少年团的成员V一样在舞台上魅力满分又有自信，在舞台下则以可爱的表情来吸引粉丝的注意。而从V广阔的人脉来看，他一定也是个很好相处的人呢！
＊孔刘、李升基：分别以8％的支持率获得四位、五位
虽然《鬼怪》已经播毕一阵子了，但孔刘还是很常在相关调查中上榜，魅力依旧啊！而去年10月底退伍的李升基，透过电视剧《和游记》和综艺节目《家师父一体》展现了多面的样貌。
（图：JTBC、GQ、推特＠防弹少年团、SOOP娱乐、tvN）
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