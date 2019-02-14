线上影片租赁供应商亲自向XIUMIN宣传新剧：贴心告知全刷完只要8小时！

线上影片租赁供应商亲自向XIUMIN宣传新剧：贴心告知全刷完只要8小时！

明星   2019年2月14日   星期四09:15   Rui  

被网站亲自@、宣传新剧是什么感觉？ 最近EXO成员XIUMIN就被世界最大的线上影片租赁供应商NETFLIX亲自安利（网路用语，指强烈推荐）了新片。

NETFLIX在官方twitter和instagram上分别@了EXO和XIUMIN的SNS，写道：「XIUMIN，感觉你会喜欢，所以准备了这部剧。 」NETFLIX介绍的新片是电视剧《泰坦DC Titans》，NETFLIX还特别解释：「一集45分钟，第一季有11集，全刷完要8个小时。 」

《泰坦》是去年10月起播出的美国DC漫画旗下超级英雄漫画改编的电视剧，为何NETFLIX要提醒XIUMIN收看呢？ 完全是因为XIUMIN的一篇旧采访，他自爆喜欢NETFLIX的作品，「最近在看《闪电侠THE PLASH》、《绿箭Arrow》，光《绿箭》一集就有50分钟，每季23集，一共有6季，全看完要115小时， 最近的我完全就是NETFLIX生活。 」

这次介绍新剧，NETFLIX机智地按照XIUMIN的方法告知收看时间，也引得EXO的粉丝们赞不绝口。

「图：NETFLIX」

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