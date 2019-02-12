看完《触及真心》被张基龙帅到？那一定要看他与NANA主演的OCN《Kill It》！

《Kill It》原名《Blue Eyes》，张基龙将於剧中饰演「冷酷的杀手」，剧组最近公开预告影片和剧本阅读现场，期待他在新作品的变身！ #眼神真的太棒了



张基龙近期特别出演tvN水木剧（周三、四播出）《触及真心》第1集，与女主角刘寅娜在剧中有「戏中戏」。虽然张基龙帅气、深情，但刘寅娜於剧中的角色设定是「徒有美貌，演技不行」的女演员，让人看了不禁觉得搞笑。



而喜欢张基龙的粉丝们只要再等一下下，就能看到他主演的新作品罗！张基龙与NANA携手合作OCN新周末剧《Kill It》，预计於下月（3月）16日首播。



该部作品由《百日的郎君》南成宇导演执导，孙贤秀、崔明镇编剧联合执笔，描述需要互相较劲的两位男女，在不得不向对方开枪的命运中，所上演的追击爱情剧。



剧组公开阅读剧本现场照，拥有模特身材的两位主演，随便一拍就是画报啊！



张基龙饰演业界最顶尖的杀手「金秀贤」。他对武器的使用操作自如，能将身上的任何东西变成杀伤性武器。不仅处事果断，还有著极强的应变能力，可以通过完美的设计将目标消灭，随后自己消失无踪。人们不晓得他的身份，各国黑帮或组织若是想要假借他人之手、除掉政敌，便会雇用他。虽然不关心人事、不善於表达，但在内心深处是一个渴望爱的男人。



NANA则饰演以警察大学第一名毕业的广域搜查大队最优秀的刑警「都贤真」。美貌与实力兼备，虽然无法容忍不正之事，却也有接受善意谎言的雅量。直觉相当出色，相信自己的感觉，同时也认为科学判断非常必要。外表看似冷漠，却懂得关注他人痛苦。

《Kill It》以「唤醒观众们五感、提出动作新标准」为目标，是一部不同以往的动作杀手戏。阅读剧本时，就可以感受到两位主演之间紧张的气氛，令人好奇之后的剧情发展。尤其张基龙的人物设定相当特别，一方面他是拯救动物性命的兽医，另一方面他又是杀人不眨眼的冷酷杀手。角色相当有难度，究竟他会如何演绎这个角色呢？

而在张基龙的人物预告影片中，仅用一个眼神便压制一切。无情、冷酷，是对这个角色的第一印象…非常期待电视剧播出！

（图片来源：tvN《触及真心》、OCN《Kill It》）

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