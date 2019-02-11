《Coffee Friends》到底是「打工仔」还是店长？白老师：下次别找这种博学多闻的！
综艺 2019年2月11日 星期一13:44 JiaJia
这就是白老师的威力…收视率创新高来到5.8%！觉得白老师超可爱的，店长和店员们也都像是吃了颗「定心丸」，做起事来游刃有余～
tvN综艺节目《Coffee Friends》於上周五（8日）播出第6集。赵在允因拍摄JTBC电视剧《Sky Castle》无法前往，於是两位店长使出「杀手鐧」，希望白种元老师能够来帮忙。这位鼎鼎有名的「打工仔」，让大家稍微有些畏惧，却还是递出围巾和洗碗手套，让白老师进入「洗碗地狱」。而白老师在和蔼可亲的「前辈」梁世宗带领下，马上适应了店里的大小事务。
而白老师来到店里，也引起客人们讨论，大家都有一种「赚到了」的感觉。洗碗只是基本的，这位「特级打工仔」还帮忙店长料理食物。不过，柳演锡、孙浩俊和梁世宗还是觉得有些不妥，纷纷来到「洗碗间」和白老师「抢工作」，但白老师爽快地表示：「这本来就是我应该要做的事情～」
白老师还传授了不少秘诀，比如：花椰菜应该如何处理。他总是有求必应，干净俐落地处理好一切，还抽空指导店长们。在孙浩俊切马铃薯的时候，听到他问柳演锡大小应该如何掌握，白老师本来在剥橘子皮，他悄悄转过身告诉孙浩俊：「大一点会比较好」，让孙浩俊忍不住开玩笑问：「老师你不是故意的吧？」白老师马上摇头回答：「不是、不是，我是听到了才这样。」更表示：「作为参考，下次打工生不要找这么博学多闻的。」引发爆笑。字幕此时打上：「从来没有这种打工仔。到底是打工的？还是店长？」太有趣了吧～
（图片、影片来源：tvN《Coffee Friends》）
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