朴志训举办第一次粉丝见面会，尹智圣&裴珍映&金在奂也来了！

感情这么好又经常在一起,难怪粉丝们都说Wanna One是「名亡实存」啊! XD

朴志训在2月9日举办了人生中第一场个人粉丝见面会《FIRST EDITION IN SEOUL》,分为下午2点和6点两次进行,共吸引到7000名粉丝到场。 朴志训穿著红色西装跳《Shape of you》作为开场,随后演唱了Wanna ONE的歌曲《I Wanna Have》和《11》,和粉丝们一起唱了《Hide and Seek》,还唱了泰民的《Press Your Number》等等。

朴志训还首次公开了他为粉丝作词的歌曲《Young 20》:「这是李大辉作曲及送我的歌。 我也想著各位粉丝而参与了rap部分的创作。 如果大家喜欢,也会作为单曲音源发行。 」



此外,在Wanna One时期一同活动的队长尹智圣、成员裴珍映、金在奂也拿著捧花惊喜登场! 不顾忙碌行程抽时间来到现场为志训应援,真的好暖~



尹智圣也在个人IG上PO出三人合照,留言:「不管什么时候见面,都像平时一样。 」



见面会长达2小时30分钟,结束后朴志训表示:「我会努力练习到能够驾驭所有类型。 希望以后连dinner show也能做到,长长久久地活动下去。 」



首尔场见面会结束后,接下来朴志训还会赴台湾、泰国、菲律宾、香港、澳门、日本与大家见面,好期待啊!



(图源:MAROO ENT.,朴志训、尹智圣IG)

