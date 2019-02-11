朴志训举办第一次粉丝见面会，尹智圣&裴珍映&金在奂也来了！
明星 2019年2月11日 星期一09:43 Sani
感情这么好又经常在一起，难怪粉丝们都说Wanna One是「名亡实存」啊！ XD
朴志训在2月9日举办了人生中第一场个人粉丝见面会《FIRST EDITION IN SEOUL》，分为下午2点和6点两次进行，共吸引到7000名粉丝到场。 朴志训穿著红色西装跳《Shape of you》作为开场，随后演唱了Wanna ONE的歌曲《I Wanna Have》和《11》，和粉丝们一起唱了《Hide and Seek》，还唱了泰民的《Press Your Number》等等。
朴志训还首次公开了他为粉丝作词的歌曲《Young 20》：「这是李大辉作曲及送我的歌。 我也想著各位粉丝而参与了rap部分的创作。 如果大家喜欢，也会作为单曲音源发行。 」
此外，在Wanna One时期一同活动的队长尹智圣、成员裴珍映、金在奂也拿著捧花惊喜登场！ 不顾忙碌行程抽时间来到现场为志训应援，真的好暖~
尹智圣也在个人IG上PO出三人合照，留言：「不管什么时候见面，都像平时一样。 」
见面会长达2小时30分钟，结束后朴志训表示：「我会努力练习到能够驾驭所有类型。 希望以后连dinner show也能做到，长长久久地活动下去。 」
首尔场见面会结束后，接下来朴志训还会赴台湾、泰国、菲律宾、香港、澳门、日本与大家见面，好期待啊！
（图源：MAROO ENT.，朴志训、尹智圣IG）
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