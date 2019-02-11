【女团品牌评价】BLACKPINK 成功卫冕　GFRIEND 再创小公司佳绩！

最近一个月来你最关心哪些女团呢？来看看最新分析出炉的女团品牌评价吧！
韩国企业评价研究所於 2019 年 1 月 8 日起至 2019 年 2 月 9日间，针对韩国人民喜爱的女子团体搜集了 120,321,655 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等项目进行分析，在昨天（10 日）公布了 2 月份的女团品牌评价结果。
第一名得主 BLACKPINK 继上个月夺冠后成功卫冕，显示出最近专注在海外巡演行程，并准备进军美国的她们正受到热烈讨论，从三大关键字 “Jennie”、「金唱片奖」和「美国」便能看出端倪。除次之外，与 BLACKPINK 有关的连结当中，最常出现的字眼分别是「可爱」、「温暖」和「爱」。
第二名由小女友 GFRIEND 夺下，并非出身自三大经纪公司这点也让她们的名次格外亮眼！而且在上个月发行正规二辑〈Time for Us〉后，GFRIEND 在音乐节目陆续拿下六座冠军奖杯，也让她们出道不过四年便达成「累积 50 冠」的惊人纪录。
而第三名则是无论在韩国或日本都已经登上顶峰的 TWICE，尽管最近在韩国并没有宣传活动，她们和亚军 GFRIEND 的品牌评价指数差距仍不大，显示出 TWICE 恒常稳定的人气。
除了上述三组团体外，这个月打入前十名的女团还有 IZ*ONE、宇宙少女、Red Velvet、少女时代、Apink、LOVELYZ 和 MOMOLAND。
（照片与影片来源：YG Entertainment、Source Music、JYP Entertainment、TVDaily）
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