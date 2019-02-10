张基龙特别出演《触及真心》！面对刘寅娜的「脚演技」 终究还是忍不住爆笑

觉得「戏中戏」蛮有意思的～而且张基龙版的「刘大尉」好帅啊！
tvN水木剧（周三、四播出）《触及真心》已於本周迎来首播。和女主角刘寅娜同属YG娱乐的张基龙特别出演第1集，并上演「戏中戏」――由尹未来演唱的OST《Always》，加上《太阳的后裔》经典场面之一「捡围巾」。不同的是，女主角吴允书自己一个人在厕所里「热演」，一下子说著自己的台词，一下子又要装作帅气的「刘大尉」，让人看了觉得相当有趣。（影片）
一样是OST《Always》，这次是「英雄救美」的剧情，还有吻戏！（虽然看起来是借位XD）吴允书相当陶醉：「这是什么可歌可泣的爱情啊！」并觉得作品一定会大火，要求经纪人哥哥让她出演。（影片）
但是，因为「脚演技」被诟病，作家要她去「体验人生」、担任律师事务所的秘书。第一天上班并不顺利，吴允书回到家中，看了以前出演的作品，僵硬的肢体动作、不流利地说著台词，满屏的尴尬。连吴允书自己看著都觉得心酸，并流下眼泪…（影片）
有趣的是，面对刘寅娜的「脚演技」，张基龙居然还能流下泪水！此一反差，让人看了觉得相当搞笑。剧组也公开相关花絮影片，朴俊和导演在一旁指导刘寅娜。面对刘寅娜的又哭又闹，终於忍不住爆笑！原来这滴眼泪是背对著刘寅娜，好不容易才挤出来的吗？（笑）
（图片、影片来源：tvN《触及真心》）
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