H.O.T. 有望 4 月再开唱？主办单位澄清「一切都尚未确定」
KPOP 2019年2月9日 星期六10:50 施乃琪
2018 年对 H.O.T. 和粉丝无疑是意义珍贵的一年，彷佛打破了不可能的演唱会，也让许多人开始期待往后是否有更多机会看见他们！
昨日（8 日）有韩国媒体报导声称 H.O.T. 将於 4 月举行演唱会《2019 Forver HIGH-FIVE OF TEENAGERS》，并明确指出地点将是近年来最热门的场馆高尺 Sky Dome，目前只差场次尚未确定要开两场或三场。
对此，主办 H.O.T. 演唱会的企划公司回应表示：「关於演唱会或相关消息，目前我们都没有收到任何来自经纪公司的只是，而且也尚未订下场馆。」迅速地澄清了这项传言。
去年 10 月 H.O.T. 在活动中止 17 年后，在蚕室奥林匹克主竞技场举行了回归演唱会《Forver HIGH-FIVE OF TEENAGERS》，当时两天就吸引超过十万名粉丝蜂涌而入，创下空前惊人的盛况。
究竟和十万人共度的夜晚会是 H.O.T. 合体的契机，还是昙花一现的美好记忆呢？喜欢他们的话最近别忘了继续关注消息罗！
（照片与影片来源：H.O.T.、@an_chil_hyun）
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