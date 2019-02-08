神剪辑《Sky Castle》变成纯爱电影？宇宙X艺瑞：终於可以两情相悦啦～！
韩剧 2019年2月8日 星期五11:35 MiJimin
如果原本有这一对CP，小编会很想支持啊！！！（澯熙&金惠允）
不晓得大家还记不记得，在黄宇宙（澯熙 饰）一家三口，搬进豪华社区时，宇宙坐在椅子上，巧遇了正好经过的傲骄女姜艺瑞（金惠允 饰），艺瑞被整跌坐在宇宙身上时，还以为他们会发展成一对恋人啊～！
▼幸好有网友杰出的神剪辑，把《Sky Castle》剪成了一部纯爱小电影，原则上就是温暖的宇宙，融化了如冰山一般的艺瑞，两情相悦的模样，真的太有爱啦～！
而这影片一推出也获得了许多网友的喜爱，很多人都从一开始就很喜欢这一对的组合，虽然真实的剧本中，两人是单向的感情，无法如愿，但这个影片也实现了很多剧迷的心愿呢！（包括小编也是！！！）
大家是否也和小编喜欢这一对CP呢～！？
（图自：JTBC Drama／룰루랄라）
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留言/评论
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我喜歡這對CP，也心疼活得太認真，過得太用力的藝瑞。
55分前
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比較喜歡藝瑞，至少個性很坦白，不喜歡慧娜利用人
40分前