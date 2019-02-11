拿著Sulli照片去发廊....不好意思我真的忍不住笑了

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小伙伴们有没有这样的经历，看到某位明星的新发型很好看，於是拿著照片去发廊找Tony老师剪个同款头。 只是发型这个东西，最容易形成鲜明的卖家秀和买家秀对比。

比如前阵子非常流行的Red Velvet成员Wendy的中短发，真的是又仙又攻，迷倒了不少女粉，真的有很多人拿著Wendy的照片去剪，只是一不小心就成了李尚顺老师~



虽然网路上有不少告诫我们千万不要冲动去剪明星同款发型的帖子和惊悚照片，但依旧还有不少勇士去尝试，这次就有一位女生想要模仿Sulli了。

今年超级流行看上去蓬松毛茸茸发量很多的泰迪卷（貌似是掉发星人的福利），Sulli就烫了一这样的发型，搭配她圆润可爱的小脸，显著整个人都非常的俏皮可爱，气质软萌！ 让人看了就想摸一摸~



颜值即正义，就算是烫满头的泰迪卷发，都很是好看！ 卷发的她身上随性、慵懒的气质更加的突兀！



某位女粉丝就拿了Sulli的照片前去找Tony老师，带著紧张又悸动的心情期待著新发型的诞生。 然而最后呈现的效果却是....



真的很爆炸，整个头像盆子一样，这位女生生命中再也没有自拍，人生也太悲伤了~~

「图：Sulli IG、instagram-kenh14」

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