朴宝英12年前高中时期的样子！网友：「跟现在...完全没有差，还是一样可爱呀！」
明星 2019年2月5日 星期二10:13 Yuan
真的一样可爱啊！去年在电影《你的婚礼》中，她还在穿高中制服呢！
近日，有网友再讨论朴宝英在2006年出演高中电视剧《秘密的校园》的样子，在剧中她穿著高中制服，但...即使已经过了12年，和现在看起来真的没有什么变化啊！当时出演该剧的还有李敏镐。
看到朴宝英12年前的样子，让不少网友也表示：「真的一点都没变，还是一样可爱呀」、「跟现在完全没有差」、「虽然现在也像小孩子，那时候更像呢」、「笑眼小可爱」、「真的冻龄啊」等等。而朴宝英是1990年出生的，韩国年龄已经30岁，但...还是一样童颜，在去年出演电影《你的婚礼》还穿了高中制服，感觉10年后还是会一样呢！
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另外，朴宝英日前已经确定会出演tvN新剧《Abyss》，讲述美女检察官和历代级丑男，因神秘事件而改变了彼此的外貌，变成了丑女和花美男，关於人生和爱情都重启的故事，是她第二次和《Oh 我的鬼神君》柳济元导演合作，而男主角有望由安孝燮出演。
（图：MBC、JTBC、《你的婚礼》剧照、TVDaily、Starhaus Entertainment）
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