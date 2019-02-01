黄旼炫闪电开直播人气超火热 NU'EST 五人回归指日可待！
明星 2019年2月1日 星期五08:27 施乃琪
「大家好，我是 NU’EST 的旼泫」，这句好久不见的问候语一出，感觉 NU’EST 合体回归也近在眼前啦！
昨晚（31 日）旼泫忽然在 NAVER V LIVE 上开了名为《旼炫来罗》的直播节目，久违地和粉丝分享近况之余也即时回应众多问题。虽然事先并未预告确切时刻，这度播仍在短时间内便吸引超过 55 万名网友观看，最后更获得超过 4000 万人按赞，令人见识到旼泫的火热人气。
旼泫一开场就透露：「以前我自己开 V LIVE 时也用过一模一样的标题，当时的印象还留在在心里，所以就决定这次也沿用同样的标题了。」虽然他说时隔许久才直播有点紧张，但在接下来的时间里依然仔细地回答粉丝提问、推荐最近爱听的音乐、有求必应地即兴唱歌，还不忘预祝粉丝新年愉快。
在直播尾声时旼泫也承诺：「以后想必有很多机会开 V LIVE 吧？我会努力常常来和大家见面的！虽然时隔很久才开直播，但大家都给了很多好话和鼓励，为我带来很大的力量。」
另一方面，NU’EST 从 26 日开始就依序发出个人自拍并标记 “NU WEEK”，似乎暗示著即将在近期以五人之姿启动活动，期待他们的好消息罗！
（照片与影片来源：Pledis Entertainment）
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