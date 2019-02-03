MOMOLAND要在儿童节来香港跟大家见面啦～

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MOMOLAND最近宣布将於2019年4月4日到来香港举行她们的首个香港粉丝见面会《MOMOLAND FANMEETING 2019 HELLO, MERRY GO HONG KONG》与各粉丝们在香港儿童节当天和大家见面！

门票将於2019年3月1日(星期五) 上午 10时起，经由Cityline网上公开发售。



MOMOLAND 团名含意是一座游乐园,被粉丝名为"Merry-go-round / Merry"，意旨 MOMOLAND就像旋转木马一样老少咸宜。主打歌《BBoom BBoom(뿜뿜)》1月3日发表历经110天突破1亿YouTube观看次数，为第一首破亿MV，MOMOLAND凭藉神曲《BBoom BBoom》夺下了出道后的首个冠军一位，逆行音源榜单，在新一代的女团当中突围而出，这首歌更成为2018年YouTube新星中「年度最佳人气影片」第一名，以及「年度最有人气MV排行榜」的第三名。同年9月26日《BAAM》历经91天突破一亿YouTube观看次数。



MOMOLAND也是目前首个非三大韩国经纪公司所推出的女团拥有2支破亿的 MV。是在众多非韩国三大娱乐公司所推出的四代女团中首位拥有破亿的MV。日前她们亦在日本举行日语版《BAAM》的宣传活动，可以说是成功踏出了进军海外的第一步。MOMOLAND在2018年末於韩国各大颁奖典礼上，也夺下了相当多的奖项，是她们丰收的一年！



MOMOLAND FANMEETING 2019 HELLO, MERRY GO HONG KONG

日期：2019年4月4日(星期四)

时间：晚上八时

地点：亚洲国际博览馆10号展馆 – VIVA

票价：港币 1380 元 / 980 元 / 680 元*

**特别安排及条款细则请留意主办单位FACEBOOK专页

门票将於2019年3月1日(星期五)上午10时起，於Cityline公开发售。

购票热线：2111-5333

网上购票：www.cityline.com

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