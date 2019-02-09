「爱豆之城」竟然住了12位爱豆：这阵容可以举办演唱会了！

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前几日BTS防弹少年团的黄金忙内田柾国买房的消息震惊了网民，他在去年10月份在被称为「爱豆之城」的Trimage（城东区圣水洞1街）以19.5亿（韩元，下同）购入了一套住宅， 而且还是一次性全额付款，完全就是「young&rich」的代名词。

有钱就要买房！ BTS防弹少年团柾国入住「爱豆之城」，和J-HOPE&Sunny当邻居

Trimage地处首尔森林，周边交通方便，不仅可以坐享天然氧吧，还能在家中一览汉江美景，绝对是富人聚集地。 而它之所以被称为「爱豆之城」就是因为这里聚集了十多位爱豆呢。 今天就来扒一扒田柾国的爱豆邻居有哪些。

1. JYJ 金在中

2017年9月就有媒体爆出金在中购买了此处一套182㎡的大住宅，花了21亿。



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2. Super Junior 希澈＆利特＆银赫＆东海＆始源

这里住著金希澈、利特、银赫、东海和崔始源5人，因此还被粉丝们调侃为SJ第二个宿舍。



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3. 少女时代 Sunny

曾在节目中曝光过的Sunny的豪宅也位於Trimage，购入价高达27亿，客厅里超大的落地窗让Sunny坐在家里就能欣赏到汉江的一年四季。



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4. HIGHLIGHT 龙俊亨

龙俊亨曾在节目中自爆「版权税多到我无法承受」，赚钱赚到手软的他自然也要买房保值，看中了超豪华的Trimage。 之前还有粉丝称在Trimage看到他。



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5. Girl's Day Yura

2017年Yura参演某档综艺时就公开过自己的豪宅，现代风格的装修很符合Yura的气质。



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6. BLOCK B 朴经

朴经也住在这座「爱豆之城」里，他曾透露过和演员金智锡是邻居。



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7. 防弹少年团柾国＆J-HOPE

J-HOPE去年10月和忙内买了同一楼层，花费了37亿韩元，看到他们买在同一个地方，即使将来搬离宿舍也可以住一起当邻居，继续保持亲密的关系。



「素材来源：insight」

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