IU经纪人：「想再放假2个月」，IU一句话回复「超狠」！ 确定了！INFINITE 下周携新单曲〈CLOCK〉回归 看韩剧长知识：韩国的大学入学制度（下篇） MAMAMOO 华莎将只身出道！下周发表首支个人数位单曲 Wanna One 的义气！金在奂确定为朴志训个人见面会担任嘉宾 刘寅娜狂赞李栋旭：怀疑他不是人类，太洞悉一切了！ 害羞就脸红红、开心就跳《我呀我》…李钟硕於《罗曼史是别册附录》的「反差萌」！ 《Coffee Friends》预告：夜间营业及新菜单即将登场～还有最特别的「打工仔」…白种元老师！ 这个组合绝对大发！朴宝剑有望与孔刘合作新电影《徐福》 两位男神的相遇～ Big Hit 旗下新男团 TXT 敲定出道日期 经由 Mnet 特辑节目正式亮相！ 新兴社交王！ 姜丹尼尔&澯熙&Yeri&金希澈...... 金赛纶的「黄金人脉」 对保养品味道敏感或是过敏体质的可怜儿：不妨试试看这个品牌！

和李栋旭再续《鬼怪》情缘，搭档新剧《触及真心》的刘寅娜为杂志《High Cut》拍摄了一组时尚大片，演绎早春魅力。

写真中，刘寅娜穿上了冷色系服装，OVERSIZE的夹克、宽松的连衣裙、露背长裙等无不烘托出她的柔美干练气质，再搭配上黄色、棕色、浅紫色的背包，增添了少女气息。



接下来的采访中，刘寅娜聊起了最近正在拍摄的新剧《触及真心》，表示：「我选作品都很谨慎，会想很多，但《触及真心》无论是哪方面都让我放心，感觉很好，我觉得会火。 还有就是我只要一演戏就会觉得很幸福。 」



时隔2年，刘寅娜再次和李栋旭合作，对此她称：「因为之前已经合作过，这次的合作更轻松，栋旭哥有时会让人怀疑他到底是不是人类，能洞悉片场发生的一切，音响组和灯光组各有工作，但哥哥却能全方位了解音响 、导演、灯光以及演对手戏的我、道具等一切状况，会确认灯光，听到噪音就会去问音响组，我其实眼力见算快的，但他这样的还是第一次见，真的一位值得依靠的人。 」



刘寅娜在新剧中扮演的「吴真心」是一个对演员生活了若指掌，对社会生活一头雾水的人物，同样都是女演员，刘寅娜和吴真心有相似处吗？ 刘寅娜回答：「我很晚才出道，28岁才出道，但从17岁开始就是练习生，虽然有11年的练习生生活，但我依旧是普通人，所以出道之后有很长一段时间根本意识不到自己是艺人。 有人来要签名我反倒觉得不好意思，出道10多年后才找到平衡，现在觉得不能再害羞下去了，最近会想如果我早点出道的话会怎样，觉得好可惜哦，这种想法之前从未有过，可能现在我的心才稳定下来吧。 」

「图：《High Cut》」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻