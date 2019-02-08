刘寅娜狂赞李栋旭：怀疑他不是人类，太洞悉一切了！

和李栋旭再续《鬼怪》情缘，搭档新剧《触及真心》的刘寅娜为杂志《High Cut》拍摄了一组时尚大片，演绎早春魅力。
写真中，刘寅娜穿上了冷色系服装，OVERSIZE的夹克、宽松的连衣裙、露背长裙等无不烘托出她的柔美干练气质，再搭配上黄色、棕色、浅紫色的背包，增添了少女气息。
接下来的采访中，刘寅娜聊起了最近正在拍摄的新剧《触及真心》，表示：「我选作品都很谨慎，会想很多，但《触及真心》无论是哪方面都让我放心，感觉很好，我觉得会火。 还有就是我只要一演戏就会觉得很幸福。 」
时隔2年，刘寅娜再次和李栋旭合作，对此她称：「因为之前已经合作过，这次的合作更轻松，栋旭哥有时会让人怀疑他到底是不是人类，能洞悉片场发生的一切，音响组和灯光组各有工作，但哥哥却能全方位了解音响 、导演、灯光以及演对手戏的我、道具等一切状况，会确认灯光，听到噪音就会去问音响组，我其实眼力见算快的，但他这样的还是第一次见，真的一位值得依靠的人。 」
刘寅娜在新剧中扮演的「吴真心」是一个对演员生活了若指掌，对社会生活一头雾水的人物，同样都是女演员，刘寅娜和吴真心有相似处吗？ 刘寅娜回答：「我很晚才出道，28岁才出道，但从17岁开始就是练习生，虽然有11年的练习生生活，但我依旧是普通人，所以出道之后有很长一段时间根本意识不到自己是艺人。 有人来要签名我反倒觉得不好意思，出道10多年后才找到平衡，现在觉得不能再害羞下去了，最近会想如果我早点出道的话会怎样，觉得好可惜哦，这种想法之前从未有过，可能现在我的心才稳定下来吧。 」
「图：《High Cut》」
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