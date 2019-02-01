孝琳看到自己「黑历史」的反应是？坦言：一上台就控制不住自己！
明星 2019年2月1日 星期五09:30 Rui
孝琳出道以来最大的黑历史估计就是「花蟹」照了，该组照片甚至称得上是整个爱豆界中的传奇照。
2013年，孝琳推出了SOLO单曲《One Way Love》，主打性感曲风。 编舞中，孝琳和身后的八名伴舞一起双手搭在大腿上，将双腿支开成M字，从MV上看舞蹈确实很性感，但是被媒体拍成静态照片时，只见孝琳表情狰狞，腿部张开，实在没有什么美感可言。 这也成了孝琳的「屈辱照」，甚至被网民们称为是「花蟹舞」。
最近做客《Radio Star》的孝琳就公开了对「黑历史」的心境。 孝琳解释：「SOLO活动中因为有腿部动作很像花蟹脚，所以大家都说孝琳成了花蟹，反正网路上全都这么说。」这样一番坦率的回答反倒让主持人车太铉很是惊讶。
孝琳还说：「照片不能给你看，脸真的太丑了。都是记者在我很努力表演时抓拍到的，我只要一登台就会莫名投入，有时候控制不了自己。」
「图：《Radio Star》、《Celebrity》」
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