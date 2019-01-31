INFINITE成员集体PO照暗示回归在即？ 所属社开口了！
KPOP 2019年1月31日 星期四10:40 Sani
昨天INFINITE除了服兵役的圣圭以外的5位成员一起在各自IG上PO出自拍照，还在留言中写下‘C’ ‘L’ ‘O’ ‘C’ ‘K’，很多粉丝猜测正是暗示即将发行新歌《CLOCK》回归！
粉丝的猜测不是没有原因，INFINITE在去年12月的粉丝见面会上就曾提前公开过这首《CLOCK》，并表示歌曲含义是「和大家一起走到永远」。 这次5位成员仿佛约好了一般在IG上写下歌曲的首字母，没办法让人不激动啊！
有媒体更报导称，INFINITE将在2月回归，在日本和韩国同时发行专辑。 要知道，INFINITE上一次回归还是去年1月的三辑《TOP SEED》，距离现在已经足足一年了！
今日，INFINITE所属社Woollim Ent对此做出回应：「《CLOCK》是去年底见面会上就公开过的歌，所以已经做好了对新歌的准备。 但是具体的活动计划和发行日期还没有决定。 」终於看到曙光了，Inspirit真的已经等了太久！
（图源：各成员IG，Woollim Ent，INFINITE FB）
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