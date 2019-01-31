韩剧 2月新剧，强档来袭，不容错过

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2月份上档新剧，有翻拍经典日剧、人气网漫、网小改编或原创，也是多元题材。可以说部部强档，不容错过。

时光指缝过，完全不留痕。若真要留个什么，大概得从什么时候看过什么剧的记忆库里抓了。匆匆进入2月份，月初便是农历春节假期，又碰到大家期盼很久的男、女CP组合新剧上档，只叹没有连续播放。细数一下，2月份上档新剧，有翻拍经典日剧、人气网漫、网小改编或原创，也是很多元题材。可以说部部强档，不容错过。

月火剧

2/11 JTBC《耀眼》 16集

接档《先热情地打扫吧》， 是部穿越时间的奇幻浪漫喜剧，采事前拍摄制作。讲述还没将自己的有限生命都过上一遍、就丢失自己的全部时光的女人，和自我放弃灿烂人生、虚度光阴的男人的故事。金惠子 、韩志旼、 南柱赫 、孙浩俊主演。是《锥子》的金锡允导演与李南奎、金秀珍作家时隔三年再次合作的作品。



2/11 MBC 《ITEM》 预计32集

接档《坏刑警》，由朱智勋、陈世娫、金刚于、金釉利主演。是部悬疑追踪奇幻剧，改编同名网漫画，《Goodbye Mr. Black》导演金成旭执导、《救救我》作家郑新圭执笔。描述命运交错的一对男女，渐渐揭开各种拥有特殊超能力的物品的阴谋、秘密的故事。



2/11 SBS 2/11《獬豸》40集

接档《福秀回来了》，由退伍后的丁一宇、高雅罗、权律、朴勋、丁文晟主演的古代剧。《村庄：阿雉阿拉的秘密》 李容硕导演执导与《马医》、《华政》金伊英编剧合作。讲述身份卑贱的宫中仆人生下的王子延礽君李昑、准备科举的考生朴文秀、司宪府的热血茶母汝智一起合作改革司宪府，追求正义的同时也力图夺取国家大权的故事。



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水木剧

2/6 tvN 《触及真心》 16集

期待度最高的男、女主演CP组合《触及真心》，终於要上档了。这部剧改编自网路小说，描述顶级女演员爆出和财阀三世的绯闻，事业开始走下坡路；而她为了出演知名编剧的电视剧，到韩国最厉害的律师伪装求职当他的秘书，是一段顶级女演员和龟毛的律师之间的办公室地下恋情的爱情故事。由李栋旭、刘寅娜浪漫主演，《今生是第一次》、《金秘书为何那样》朴俊和导演与李明淑、崔宝林作家合作打造。主演们只求能破导演的前一部金秘书收视率就好。



2/14 SBS《Big Issue》

接档《皇后的品格》，朱镇模、韩艺瑟主演。由《傻瓜妈妈》、《神的礼物－14天》的李东勋导演执导、《龙八夷》、《THE K2》的张赫麟编剧执笔。这部剧是以狗仔队的视角描述2位主角如何每周追击一件丑闻的故事。整理资讯的现在，电视台及剧组释出新闻宣传不多，慢慢会有吧。



另OCN原接档《神的测验5：重启》新剧《附身》最新预告影片改成3/6首播。还有Dramax MBN水木剧《最完美的炸鸡/最棒的炸鸡》也将在2月中结局，整理这篇新剧资料时，尚未见新剧接档讯息。

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金土剧

2/8 JTBC《Legal High》 16集

接档强剧《Sky Castle》，由晋久、徐恩秀、尹博、蔡贞安、郑尚勋主演。翻拍经典日剧《Legal High》，《Mrs. Cop 2》金政贤导演执导、《重案组》朴成镇作家执笔改编。讲述为了胜诉可以不惜使用任何手段，胜诉率100%的毒舌律师和正义感爆棚的热血律师新人之间的搞笑法律故事。要超越这部经典日剧很难，只要保住韩国自己的风格就好了。觉得目前掌握翻拍效果最好的该是《傲骨贤妻》、《火星生活》的李政孝导演，就等韩版《Legal High》播出了。



2/15 SBS《热血司祭》40集

接档《命运与愤怒》，由《金科长》朴才范编剧与《悄悄话》李明佑导演合作，讲述司祭与老神父通过杀人事件后相遇，进而联手调查的搞笑搜查剧，并描写了腐败、地区福利机构压榨、新兴宗教等现实性事件。金南佶、李荷妮、金成均搞笑搭档。



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周末剧

2/9 OCN 《圈套》7集

接档《Priest》，美大叔李瑞镇、成东镒、林华映主演。是部追踪悬疑剧，讲述国民主播姜宇贤（李瑞镇）陷入无法预测的圈套后，所发生的冲击性事件。由电影《白夜行》朴信宇导演执导，电视剧《特殊事件专案组TEN》作家李再坤、南尚旭执笔，电影《逆鳞》和电视剧《茶母》李在奎导演担任总制作人。这部剧集数不多，剧情应该很紧凑。



为了多一点新剧资讯，到30日再整理，还是有些剧电视台或剧组尚未释出更多资讯，又碰上农历春节，电视台可能会有所更动，就密切关注了。先祝大家猪年大吉大利，平安幸福。20190130

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