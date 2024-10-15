《热血司祭2》绝对是「动作喜剧」无误！原班人马：金南佶、李荷妮、金成均爆笑个人海报公开

SBS 韩剧《热血司祭2》是继2019年《热血司祭》结束后，时隔5年回归的全新一季，创下首尔圈24%超高收视&好口碑，成为SBS电视台的收视王！！

第二季讲述了患有愤怒管理障碍、正义感爆棚的热血祭司－金海日（金南佶 饰），对抗国内最大的贩毒集团的动作侦查剧，预计於11月8日晚上10点首播。



官方公开的最新个人海报中，充满趣味的视角和主角们爆笑丰富的表情，吸引了大众的目光！

▼首先，身穿神父服、手握念珠的金海日（金南佶 饰），表情锐利地踢出正义的一脚，海报上写著「我们必须告诉魔鬼们，上帝是存在的事实」，展现他强烈的存在感，第二季他将前往釜山铲除罪恶的贩毒集团。



▼而穿上深红色西装的朴京善（李荷妮 饰）也强势回归，从反派转变为正义检察官，以坚定的姿态展现了她的决心。以「我要把你的灵魂榨干」口号，如同「灵魂脱壳机」般活跃的她，表现令人期待！



▼具大荣（金成均 饰）在第二季中，依旧与金海日一起行动，用挑衅的表情和姿势展现了角色的悲壮感。海报上写著「守住哪里，都随我便！与不义战斗的夜行者」宣告著绝对不放过恶势力的精神。



此外，第二季还加入了两位实力派演员「釜山新女警」BIBI 以及「大毒枭」盛骏。



▼第二季台词排练（读本）现场花絮，抢先感受一下角色们的魅力！



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